“Cura e Dignità” a Livorno, il ruolo fondamentale delle farmacie comunali / Video

Livorno, 10 luglio 2023 - Sanità pubblica come «diritto universale e inviolabile» e l’importanza dell’uso «consapevole» del farmaco. Questi i due filoni principali dell’evento ‘Cura e Dignità’ che si è tenuto nel tardo pomeriggio di lunedì al circolo Arci Carlo di Salviano. Una iniziativa, promossa dal Partito democratico (con i Giovani Democratici), sul «tema della gestione, uso e consapevolezza del farmaco a livello locale e nazionale con l’obiettivo di rendere il cittadino più consapevole degli strumenti che ha a disposizione e di quanto le amministrazioni progressiste hanno fatto per soddisfare queste esigenze», è stato detto.

La video intervista

Hanno preso parte all’evento Gianfranco Simoncini, assessore alle “partecipate” del Comune di Livorno; la dottoressa Susanna Fornai, direttrice generale delle farmacie comunali di Livorno; Ylenia Zambito, senatrice del Partito democratico; il dottor Francesco Genovesi dell’Ordine dei medici di Livorno, Chiara Macchi, presentatrice dell’evento nonché membro della segreteria di Unione comunale del Partito democratico e Michele Feleppa, responsabile tavolo di lavoro diritti Giovani democratici e moderatore dell’iniziativa. Nel suo intervento, l’assessore alle partecipate Simoncini si è soffermato nel sottolineare il radicamento sul territorio livornese della società comunale FarmaLi, rimarcando «l’attivo di 350mila euro» con cui ha chiuso lo scorso esercizio finanziario. Non solo, l’assessore ha ribadito l’importanza di tutte le 9 farmacia comunali presenti a Livorno, in particolare il pilastro della farmacia di Piazza Grande, «fresca di riqualificazione». Prossimamente, «la farmacia comunale Marradi aumenterà i servizi offerti», ha promesso l’assessore, «grazie all’acquisizione di un nuovo locale». Investimenti - ha aggiunto - del tutto autofinanziati, a carico di FarmaLI. La società non ha dovuto ricorrere a finanziamenti bancari ma ha utilizzato proventi di una oculata gestione finanziaria». A margine dell’evento, Il Telegrafo si è intrattenuto a colloquio con la direttrice generale delle farmacia comunali di Livorno, Susanna Fornai, la quale, nella video intervista che vi abbiamo proposto sopra, si è soffermata nello spiegare l’importanza che tutt’oggi rivestono le farmacie comunali all’interno del tessuto cittadino livornese e non solo, sul tipo di attività e prestazioni da esse forniti ai cittadini oltre alla «mera distribuzione del farmaco».

Francesco Ingardia