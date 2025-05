Da Grimaldi 180 milioni per Livorno: "Incrementare il traffico container"

Il gruppo Grimaldi pronto a investire sullo sviluppo del porto di Livorno. Un piano da 180 milioni di euro per velocizzare il decollo della nuova Darsena Europa. Il Terminal Darsena Toscana (controllato da Grimaldi) confina direttamente con le aree della nuova Darsena. E anche senza attendere l’escavo completo dei fondali con dragaggi che richiederanno tempi relativamente lunghi, Tdt può utilizzare i quasi venti ettari (195mila metri quadrati) che ha chiesto in concessione alla Port Authority. Il gruppo Grimaldi, che detiene la maggioranza di Tdt, punta a incrementare così il traffico dei container sul porto di Livorno attraverso un allargamento delle aree dedicate alla logistica. L’investimento complessivo comprende la realizzazione delle infrastrutture necessarie per i piazzali ricavati dalle vasche di colmata, che ora sono allo stato grezzo. In particolare l’ultimo metro di riempimento con tutta la pavimentazione e i sottoservizi, ovvero la rete elettrica, l’illuminazione, la rete fognaria, la raccolta delle acque meteoriche e l’impianto antincendio.

Sarà inoltre realizzata la banchina di 600 metri, da affidare a privati, e verranno acquisite tutte le nuove attrezzature di banchina e i mezzi di piazzale necessari per allestire il nuovo terminal. L’insieme di queste opere, qualora l’istanza venga accolta, rientrerà nella futura concessione di Tdt. Per questo tipo di investimento però serve un piano di ammortamento dei costi di lungo periodo.

Livorno è un porto che ha ottime potenzialità e numeri, ma come aveva già rilevato il direttore del Tdt Marco Mignogna, sconta limiti infrastrutturali che impediscono di ospitare le navi portacontainer più grandi. Con questa operazione si accorcerebbero i tempi per utilizzare più rapidamente la Darsena Europa. Bisognerà capire ora quale sarà la linea della Port Authority con il nuovo presidente Davide Gariglio.

