Dà in escandescenze, arrivano i carabinieri e gli trovano addosso merce rubata

Livorno, 13 luglio 2023 – I carabinieri sono intervenuti in via della Maddalena a seguito di numerose telefonate di cittadini che segnalavano un uomo in forte stato di agitazione il quale, senza apparente motivo, colpiva indistintamente con calci e pugni autovetture e scooter in sosta, ribaltando alcuni di questi.

I militari dell’Arma hanno dapprima calmato il giovane, un 29enne marocchino già noto alle forze dell’ordine. Poi lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso diversi oggetti, tra cui carte di pagamento non intestate a lui, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che gli oggetti provenivano da un camper di una famiglia di turisti in vacanza a Livorno, parcheggiato ad Antignano. La refurtiva, tra cui diverse carte di credito e oggetti di elettronica, è stata restituita ai legittimi proprietari: per il 29enne è scattata la denuncia per danneggiamenti e ricettazione.