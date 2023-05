Da oggi si può parcheggiare gratis su tutto il lungomare

Come annunciato alla fine di aprile dal sindaco Luca Salvetti e dall’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello, da oggi, sabato 20 maggio, si può parcheggiare liberamente su tutto il lungomare. Da piazza Luigi Orlando fino a viale Nazario Sauro.

Per consentire ai residenti di trovare posteggi sono state create alcune Zsc (Zona sosta controllata): circa 250 posti realizzati in alcune strade interne del lungomare.

Gli stalli blu non spariscono completamente: i parcheggi in zona Bellana, piazza Modigliani (davanti ai Bagni Pancaldi), in zona San Jacopo e in Largo Bellavista infatti rimangono tutti a pagamento.