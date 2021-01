Le scuole superiori rimaste per molto tempo in stand- by riescono finalmente a vedere una luce in fondo al tunnel, ripartendo con la didattica in presenza da stamani. Alice Pelosi e Giulia Ponsard, studentesse dell’ultimo anno al Liceo Scientifico Enrico Fermi, ci raccontano un po’ quella che per loro è stata l’esperienza della Dad. "All’inizio era molto divertente – dice Alice – era una realtà tutta nuova e poi il fatto di...

Le scuole superiori rimaste per molto tempo in stand- by riescono finalmente a vedere una luce in fondo al tunnel, ripartendo con la didattica in presenza da stamani. Alice Pelosi e Giulia Ponsard, studentesse dell’ultimo anno al Liceo Scientifico Enrico Fermi, ci raccontano un po’ quella che per loro è stata l’esperienza della Dad. "All’inizio era molto divertente – dice Alice – era una realtà tutta nuova e poi il fatto di dover restare a casa ci piaceva, adesso invece seguire le lezioni diventa sempre più difficoltoso, basti pensare solo ai problemi di connessione che molto spesso abbiamo durante le lezioni. Tornare in presenza sarà molto duro per noi maturandi, gli insegnanti vorranno continuare i programmi a pieno regime e ci sarà da mettere i voti per arrivare alla maturità e il tempo che ci rimane non sembra essere abbastanza". Anche Giulia è felice di reintrare: "La quarantena mi ha buttata giù moralmente, soprattutto perché sono una personalità molto attiva. Fortunatamente nella nostra scuola la dad è stata organizzata molto bene e siamo riusciti a seguire tutte le ore di lezione. Non sono favorevole alla scuola nel pomeriggio, sarebbe un carico troppo grande. Inoltre per me che pratico danza sarebbe una limitazione". Anche un professore dell’Istituto Tecnico Cattaneo ha voluto dire la sua. Antonio De Masi, professore in laboratori di scienze e tecnologie agrarie: "E’ stata un’esperienza strana nel senso che ci siamo ritrovati da un giorno all’altro in questa nuova realtà. L’aspetto peggiore è stato quello di non avere un rapporto diretto con l’alunno". Ma c’è anche qualcosa di buono "Dobbiamo fare tesoro di questa situazione e delle varie opportunità che i computer ti mettono a disposizione in modo tale da poterli sfruttare anche un domani indipendentemente dalla didattica a distanza, così da rinnovare il nostro modo di insegnare. Ora però è importante rientrare soprattutto per i ragazzi stessi e per le famiglie che hanno vissuto insieme ai figli un momento particolare e difficile, dove hanno dovuto gestire ed essere partecipi della loro didattica, per alcuni continuando a lavorare".

Ha collaborato

Federica Frascadore