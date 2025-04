Dal 2 al 3 maggio al Goldoni il "Convegno internazionale delle città del Mediterraneo"

Livorno, 28 aprile 2025 – Dal 2 al 3 maggio 2025 Livorno ospita "Medì", il Convegno internazionale delle città del Mediterraneo, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio insieme al Comune di Livorno, la Diocesi, l’I.STO.RE.CO e con il patrocinio della Regione Toscana. Livorno, città da sempre simbolo di apertura e dialogo, sarà ancora una volta il luogo d'incontro tra società civili e religioni del Mediterraneo. L’evento si aprirà con i saluti di mons. Simone Giusti (vescovo di Livorno), del sindaco Luca Salvetti e del presidente regionale Eugenio Giani. Seguirà l’intervento inaugurale di Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, che introdurrà il tema "Oltre la guerra". Verranno ricordate le difficoltà e le speranze della ricostruzione postbellica nel Mediterraneo, a ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dai bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. Particolare attenzione sarà rivolta alle attuali minacce belliche e alle nuove sfide per la pace. Nella seconda giornata, l’attenzione si sposta sulle migrazioni che le città mediterranee si trovano e si troveranno a fronteggiare, “Per amore o per forza” – come recita il titolo della conferenza - proprio a causa dei conflitti e delle loro conseguenze. A pochi giorni dalla scomparsa di papa Francesco, ricordando la sua voce e il suo operato instancabile per la pace, Barcellona, Genova, Trieste, Istanbul, Lattakya, Beirut, Odessa, Malta, Lesbo, Lampedusa si riuniscono a Livorno, a dispetto delle ondate della storia che le investono. “Le città vogliono vivere”. Medì vuole far ascoltare la loro voce.

Il programma:

Venerdì 2 maggio

I sessione – 17

Indirizzi di saluto delle autorità civili e religiose Mons. Simone Giusti Vescovo di Livorno Luca Salvetti Sindaco di Livorno Intervento Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana II sessione – 18

1945: OLTRE LA GUERRA

Ferite e Passioni nelle città del Mediterraneo

Relazione Storica: Andrea Riccardi Storico e Fondatore della Comunità di Sant'Egidio BEIRUT, Khaled Rifai, architetto BARCELLONA, Meritxell Tèllez, storica LIVORNO, Giovanni Brunetti, storico Testimonianza ODESSA, Anastasjia Piliavski, antropologa Sabato 3 maggio III sessione – 9.30 PER AMORE O PER FORZA Migrazioni, partenze e arrivi nelle città del Mediterraneo Interventi: GENOVA, Pierangelo Campodonico, storico BEIRUT, Maria Quinto, docente LAMPEDUSA, Vito Fiorino, artigiano LIVORNO, Darya Majidi, imprenditrice Testimonianza LATTAKYA, Shahed Hammal, studentessa IV sessione – 11

WAY OF LIFE Vivere mediterraneo Interventi: TRIESTE, Pietro Spirito, giornalista ISTANBUL, Peline Unker, giornalista MALTA, Manuel Delia, giornalista

Iscrizioni e informazioni: Email: santegidiolivorno@gmail.com Tel: 0586.211893 Siti web: www.santegidio.org – www.comune.livorno.it