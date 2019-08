Livorno 19 agosto 2019 - Nella sede della Fondazione Livorno, l’Associazione Amici della Musica di Livorno ha presentato il programma dei concerti della Nona Edizione del Livorno Music Festival, realizzato in collaborazione con il Comune, la società Scorpio, con il contributo di Fondazione Livorno e Regione Toscana.

In calendario 24 tra concerti ed eventi che si svolgeranno dal 21 agosto al 7 settembre in città. 18 i concerti serali e uno all’alba, per la prima volta, a prezzi popolari. 6 i concerti pomeridiani a ingresso gratuito. E nove saranno i luoghi che vedranno protagonisti 45 artisti di fama internazionale e 82 giovani talenti selezionati. A fare da palcoscenico: il Mercato Centrale, il Grand Hotel Palazzo, la Villa del Presidente, la Fortezza Vecchia, il Museo di Storia Naturale, il Museo Piaggio di Pontedera, Palazzo Gherardesca sede dell’Istituto Superiore Musicale Mascagni, la Biblioteca dei Bottini dell’Olio, il Cisternino di Città e il Parco Pubblico di via Giordano Bruno.

Si comincia mercoledì 21 agosto alle 21 al Mercato Centrale con la follia della BASS GANG. Un poker di contrabbassi formato da alcuni dei più grandi contrabbassisti italiani: Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocini e Amerigo Bernardi. Per chi lo vorrà, prima del concerto apericena alle Vettovaglie.

Giovedì 22 agosto alle 21 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale, un omaggio a Nino Rota, una delle figure più significative della musica del ‘900 italiano, nel quarantennale della sua scomparsa. Il programma musicale propone un ritratto del compositore, disegnando un arco temporale di quarant'anni tra musica "assoluta" e musica per il cinema. Dalle più celebri colonne sonore de Il Padrino, Il Gattopardo, Amarcord, Romeo e Giulietta, a un’incursione nel mondo della televisione con le musiche per lo sceneggiato Il giornalino di Gian Burrasca, con la canzone 'Viva la pappa col pomodoro', cantata in origine da Rita Pavone, su testo di Lina Wertmüller, passando per alcuni dei suoi maggiori capolavori cameristici. Per chi lo vorrà visita del museo prima del concerto. Venerdì 23 agosto alle 21 al Cisternino di Città, una serata dedicata al Fandango, antica danza spagnola. Nel programma: il Quintetto Fandango di Boccherini, il Fandango Spagnolo di Molinelli, la Serenata Spagnola per chitarra di Malatas e due capolavori per voce e chitarra come le canzoni spagnole di Garcia Lorca e Manuel de Falla.

Sabato 24 agosto ore 21 al Grand Hotel Palazzo, di scena sarà Alexander Romanovsky con i giovani pianisti del LMF. Eseguiranno brani tratti dai grandi classici della letteratura pianistica. Lunedì 26 agosto alle 18 il Livorno Music Festival per la prima volta porta la musica nei quartieri con il concerto IN/OUT Musica sul prato, ad ingresso gratuito, del Parco Pubblico di via Giordano Bruno. Si alterneranno a sorpresa sul palco grandi artisti e giovani talenti per un programma che spazierà tra musica classica, opera e canzoni. Domenica 1 settembre un doppio appuntamento: alle 6.30 in Fortezza Vecchia Concerto all'alba.

Il Quartetto Kaleidos, giovanissima formazione emergente composta da musicisti di quindici anni, eseguirà l'Aurora e il Quartetto per archi in fa maggiore op.74 n.2 di Franz Joseph Haydn. A seguire colazione al Bar della Fortezza per chi lo vorrà. Alle 21 all’Auditorium del Mascagni 'Musica per la poesia di Giorgio Caproni'. Dieci giovani compositori coordinati e guidati da Stefano Gervasoni e Marco Liuni, hanno scritto i brani sui testi del poeta livornese Caproni, definito da Carlo Bo, uno dei suoi primi critici, il “poeta del sole, della luce e del mare”. Ad interpretarli l’Ensemble Strumentale Mascagni e Maria Eleonora Caminada, giovanissima cantante emergente.

Infine sabato 7 settembre alle 21 al Museo di Storia Naturale 'Da Beethoven al jazz' con Daniel Rivera al pianoforte, Stefano Agostini al flauto e Palo Carlini al fagotto. Un programma nel quale due trii del repertorio classico come quelli di Donizetti e Beethoven si contrappongono al jazz di Giorgio Gaslini, Mauro Grossi e Chick Corea con un’incursione nel tango di Astor Piazzolla.

Per chi lo vorrà sarà possibile visitare le sale del museo prima del concerto.Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare al 339 3422139, oppure scrivere a promozionelivornomusicfestival@gmail.com.



Monica Dolciotti