Prima di tutto c’era la Valle Benedetta. E Colombino Bassi, il monaco livornese dell’ordine dei Vallombrosani che, chiamato dai Medici, accettò la sfida di realizzare un’abbazia. Livorno era l’unica città del Granducato a non avere un’abbazia ma i traffici economici che, grazie al porto, la rendevano fiorente, trasformarono il desiderio dei Medici in realtà. Così, con l’aiuto finanziario del ricco mercante Giovanni Antonio Huygens, furono costruiti il convento e la chiesa della Valle Benedetta. E’ il parroco abate don Cristian Leonardelli a raccontarci le origini della Chiesa di San Giovanni Gualberto, una delle più belle di Livorno. Di fianco all’altare maggiore, l’ultimo capolavoro di Voltolino Fontani, quella ‘Traslazione di Cristo’ che, racconta il parroco, "molti turisti appassionati d’arte vengono a vedere". Ma le bellezze della Valle non si fermano qui. E’ in una piccola cappella che sono custodite antiche reliquie catalogate ed esposte. Si ricordano i Santi Martiri, la Beata Vergine e di ogni reliquia c’è la storia. "Per reliquia s’intende un frammento di oggetto che, si pensa, sia venuto in contatto con il Santo. Ha un valore simbolico per i credenti, c’è il sigillo del vescovo che ne certifica la veridicità. Hanno effetto sul cuore dei fedeli". E mostra uno splendido reliquiario del ‘600 "che possiamo esporre per aiutare la preghiera". Don Cristian, però, si spinge oltre: "E’ importante recuperare la dimensione profetica, il desiderio di questo sentire. Nella nostra chiesa ci sono tanti progetti pastorali e catechesi ma poi sulla profezia si fa fatica. Il profeta è colui che con il cuore vede lontano ma che sa camminare con la gente". E all’ombra dei due campanili, la torre dell’orologio e quella delle campane, c’è tanta gente in cammino: dalla passione di Stella Ugazzi che raccoglie e seleziona le tante erbe selvatiche che nascono spontanee, alle ‘Amiche della Valle’ (Stella Ugazzi, Laura Tampucci, Laura Della Bella, Maria Caposciutti, Imperia, Pina Ciao, Viviana Scarola) che ricamano con i fili di altri tempi. E’ nella vetrinetta dei ‘prodotti della Valle’ che possiamo ammirare i loro lavori che si sposano alle piastrelle dell’artista Roberto Chirici. Si fanno anche prove di artigianato, con prodotti frutto di piante selvatiche come il mirto e la gustosa birra ‘Gual Beer’ aromatizzata al miele e alla menta. Don Cristian è l’anima di questo luogo, sandali senza calzettoni e cappello di lana, mostra con orgoglio un angolo di mondo dove, chi vuole, può trovare anche un po’ di silenzio, quello vero, dell’anima. "Queste sono piccole camere per ospitare pellegrini – dice il parroco mostrando i locali a mansarda – la scorsa estate sono venuti per un mese due sacerdoti ungheresi. Chi vuol trascorrere un po’ di tempo qui, con il prete, è gradito". L’ospitalità dell’ora et labora, toccasana per lo spirito. E infine la ‘stanza della rinascita’, luogo comunitario di preghiera con le lavagne dei bambini del catechismo e le chitarre degli scout che pregano intorno alla fiamma della stufa. Tutto questo alla Valle Benedetta.

Michela Berti