Darsena Europa in fase operativa. E’ stata varata la cabina di regia

Porto, il prefetto Giancarlo Dionisi accelera sulla Darsena Europa: istituita una cabina di regia proprio per velocizzare il completamento dei lavori e l’utilizzazione di alcuni piazzali, che sono già pronti. Si tratta di aree allo stato grezzo, ma che possono essere rapidamente attrezzate come deposito per la movimentazione merci e container. Per queste aree hanno già presentato una manifestazione di interesse i gruppi Tdt (Terminal Darsena Toscana guidato da Grimaldi) e Msc guidato da Aponte, due armatori a livello mondiale. Il viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi anche nella sua ultima visita a Livorno aveva chiesto proprio di velocizzare i tempi e utilizzare i ’pezzi già pronti’ della nuova Darsena Europa (che confina con il Terminal Darsena Toscana).

Per quanto riguarda la cabina di regia ‘ristretta’ e operativa, l’annuncio è stato fatto dallo stesso prefetto Giancarlo Dionisi al termine di una riunione in prefettura con tutte le parti coinvolte nel progetto, ad iniziare dalla Port Authority del presidente Luciano Guerrieri. La cabina di regia avrà il compito di accelerare i lavori e individuare le migliori soluzioni giuridiche ed economiche per la concessione provvisoria dei primi lotti realizzati, così da rendere l’infrastruttura produttiva nel più breve tempo possibile. Nei prossimi giorni, la Prefettura convocherà la cabina di regia per avviarne i lavori. "Abbiamo deciso di istituire una cabina di regia snella ed efficace - ha dichiarato il prefetto - che operi con cadenza regolare per garantire un’azione concreta e tempestiva su più fronti. Il nostro obiettivo prioritario è evitare rallentamenti e mettere la Darsena Europa a reddito il prima possibile. Ciò consentirà agli operatori di iniziare a investire, creando subito valore economico e occupazione". "Il cronoprogramma - spiega sempre il prefetto - deve essere rispettato, se possibile accelerato, e attuato senza ritardi, ed è nostro compito assicurarci che i lavori avanzino nei tempi previsti. La Darsena Europa non deve restare un’opera incompiuta in attesa di essere utilizzata: vogliamo che le attività economiche possano partire il prima possibile".

Riguardo al potenziamento delle infrastrutture di collegamento, sia ferroviario che stradale per il prefetto "senza un’integrazione efficiente con le reti di trasporto nazionali ed europee rischiamo di compromettere la competitività del porto. Per questo lavoreremo per garantire che il sistema logistico sia adeguato alle esigenze del traffico merci e delle imprese che investiranno nella nuova darsena".

"Bene il tavolo attivato dal prefetto. Ci permetterà di monitorare i passaggi fondamentali per la realizzazione della grande opera. Siamo in un momento fondamentale dove non possiamo più vedere rallentamenti", ha commentato il sindaco di Livorno Luca Salvetti che ha preso parte alla riunione.

Luca Filippi