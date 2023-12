Darsena Europa, la Via è ufficiale. Parte il progetto da 450 milioni

di Francesco Ingardia

LIVORNO

Darsena Europa, avanti tutta, fino al "giro di boa". Il tanto atteso disco verde dalla Commissione nazionale in seno al ministero dell’Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale (Via) della piattaforma da 450milioni di euro è arrivato nella tarda serata di lunedì, con annesse prescrizioni. Certo, l’apposito decreto e in corso di pubblicazione, ma il pronunciamento della commissione Via Vas romana guidata da Massimiliano Atelli sblocca de facto l’iter che porterà alla posa della prima pietra di un’opera ritenuta "strategica" per il porto di Livorno, considerato tra i primi scali in Italia per quantità di merci nel multipurpose, con 44 milioni di tonnellate di merci e 9 milioni di passeggeri all’anno. Il via libera è arrivato al termine del lungo esame del progetto, alla luce anche delle 293 osservazioni da parte di addetti ai lavori e associazioni di categoria prodotte nelle scorse settimane.

Esaudito, quindi, il desiderata del commissario della Piattaforma Europa, nonché presidente dell’Autorità Portuale di Livorno (AdSP) Luciano Guerrieri, il quale aveva confessato a La Nazione, a margine di una sua recente audizione nel consiglio comunale labronico, di aspettarsi il parere "entro Natale, tra l’11 e il 15 dicembre". Così è stato. "Siamo in attesa di ricevere il quadro prescrittivo - esulta il commissario -. Va detto però che con l’approvazione dei giorni scorsi il progetto giunge comunque ad un importante giro di boa, e punta così in un’unica direzione: l’avvio della fase realizzativa di un’opera attesa da decenni da tutti gli operatori economici che gravitano intorno al porto". Cristallino rimane un fatto: il "record di sì" in commissione Via, per merito delle "importanti le misure di mitigazione sui Posidonieti, la richiesta di attenzione per l’efficientamento dell’illuminazione, specie notturna, ed i monitoraggi faunistici richiesti da Regione Toscana, dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, oltre alle prescrizioni costruite tenendo conto dei pareri dell’Autorità di bacino distrettuale e del ministero della Cultura", commenta Atelli.

Dritti e spediti, ora, con la realizzazione delle opere pubbliche, da progetto, a partire dalla diga foranea esterna di 4,6km (composta da un molo di sopraflutto e in sottoflutto), da quella interna da 2,3 km a delimitare i 100ettari di vasche di colmata (in aggiunta ai 70 già esistenti). Spazio poi agli interventi di dragaggio per oltre 15milioni di metri cubi di sedimenti, escavati per portare i fondali all’ingresso del canale di accesso della Darsena a -20 metri e a -17-16 metri negli specchi acquei. Il materiale da escavo, fa sapere l’Authority, verrà riversato nelle nuove casse di colmata, che andranno a diventare, nella seconda fase del progetto, il futuro terminal ro-ro. Ultimo tassello, infine, il terminal container, con 1,2km di banchina a disposizione ingegnerizzato per ospitare le navi di ultima generazione.