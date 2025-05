Darsena Europa, la svolta. Via ai lavori in mare. Diga foranea da 4,6 km

Livorno, 13 maggio 2025 – “Con Darsena Europa Livorno diventa ancora di più un punto di riferimento per l’Italia centrale”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha descritto così l’importanza della posa della prima pietra di Darsena Europa, un terminal che mira a far tornare Livorno uno dei principali porti europei. Costo totale 550milioni di euro. Con la posa sono anche stati inaugurati i lavori a mare, ovvero le opere marittime di difesa dell’ampliamento del porto di Livorno, cioè la realizzazione di un molo foraneo di 4,6 km che sarà accompagnato da altri 3 km di moli interni per contenere gli escavi della nuova darsena.

“Potete capire quanto impegno e quanta voglia ci sono stati per arrivare a questo giorno – ha dichiarato un emozionato Luciano Guerrieri, presidente di Autorità Portuale – Darsena Europa Livorno è uno dei progetti del paese più complesso e ha avuto un iter progettativo enorme che è cominciato ben prima della mia presidenza. Abbiamo pensato ad opere incentivanti per il mercato, investendo cifre importanti. Siamo riusciti a superare ogni tipo di ostacolo e ottenuto ogni tipo di compatibilità, da quella economica a quella ambientale. Sono state forse troppe le richieste e troppo lunghi i tempi per ottenere certi permessi che hanno portato ad un allungamento eccessivo del processo, ma ci siamo riusciti. I lavori dovrebbero finire tra dicembre 2029 e giugno del 2030, quindi se tutto procede come previsto nel 2030 dovrebbe diventare attivo almeno in parte. Ci sono stati investimenti per 650 milioni di euro e aspettiamo quelli dei privati, arrivando ad un totale intorno al miliardo di euro. I nostri tecnici e tutti i collaboratori hanno fatto un lavoro encomiabile e voglio ringraziarli. Darsena Europa darà una nuova e vera competitività al porto di Livorno, ampliando i suoi traffici anche ai mercati sud-est asiatici”.

È intervenuto anche il sindaco Luca Salvetti, entusiasta del progetto: “Adesso non si torna più indietro, questo è il giorno che ci dà la certezza che questa grande opera si farà. Verrà pubblicato un bando per il privato che dovrà completare e gestire l’opera. Il fatto di avere delle potenze mondiali che vogliono investire su Livorno per me non può che essere un orgoglio. Darsena Europa deve inserirsi nei grandi traffici mediterranei e mondiali, portando ad un grande sviluppo del porto e della città”.