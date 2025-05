Nasce la Darsena Europa, partono lavori da 550 milioni

Firenze, 7 maggio 2025 – Una svolta definita “decisiva” per il porto di Livorno, da un lato con l’ufficializzazione del nome del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e dall’altro con la partenza dei lavori per Darsena Europa. Ad annunciare le novità il presidente della Regione, Eugenio Giani, nell’ambito dell’illustrazione di un ampio pacchetto di provvedimenti varati dalla giunta in diverse zone della Toscana. Due le delibere approvate relative al porto di Livorno.

“La prima – ha detto Giani – riguarda l’intesa sul nome di Davide Gariglio, già parlamentare, come presidente dell’Autorità portuale più importante della Toscana, quella che coinvolge Livorno, Piombino, Portoferraio. Una scelta che ha portato a una dialettica con il ministero, ma alla fine sul nome di Gariglio abbiamo raggiunto le condizioni di un’intesa. La seconda delibera riguarda la chiusura della ricognizione dei pareri per la Darsena Europa. A questo punto possono partire i lavori. Si tratta di un traguardo importante, frutto di un impegno corale: i 200 milioni di euro stanziati dalla Regione, le risorse statali, i fondi mobilitati dall’Autorità Portuale e l’imminente apporto dei soggetti privati che completeranno la banchina tramite project financing. Un mix di investimenti pubblici e privati per un volano di crescita per tutto il territorio”. Lunedì 12 maggio, alle 12, verrà posata la prima pietra delle opere a mare, un lavoro complessivo da 550 milioni di euro.

Grazie all’approvazione della delibera, il Commissario straordinario, d’intesa con la Regione, potrà procedere con l’approvazione dei progetti. La Regione, inoltre, conferma il proprio impegno attraverso un contributo straordinario in conto capitale fino a 200 milioni di euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. “La Darsena Europa è pronta a diventare realtà - ha spiegato Giani - faremo di Livorno un porto sempre più moderno, competitivo e al centro degli scambi marittimi del Mediterraneo. È un progetto strategico”.

Nell’ambito della giunta, la Regione ha espresso anche parere negativo a due progetti relativi alle energie rinnovabili: il parco eolico di Frassineto (fra Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Badia Tedalda) e quello per il progetto agrovoltaico Manciano 24.48. Il governatore ha infine risposto ai giornalisti in merito alle polemiche degli ultimi giorni sul maxi impianto eolico di Badia del Vento che ha scatenato le critiche del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale. “Il progetto ripasserà in commissione come previsto – ha spiegato Giani -. Poi gli risponderò. La nostra non è una posizione pregiudiziale a favore o contro, ma nel merito”.