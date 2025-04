Daspo a quattro tifosi della Pielle dopo le tensioni nella sfida contro Ruvo

Livorno, 1 aprile 2025 – Quattro Daspo da un anno per altrettanti ultrà della Pielle Livorno emessi dal questore di Livorno, Giuseppina Stellino, dopo i fatti accaduti al termine dell'incontro di basket di serie B tra Pielle Livorno e Ruvo di Puglia dello scorso 15 marzo concluso con la vittoria degli ospiti.

Incidenti che portarono anche il prefetto Giancarlo Dionisi a convocare una riunione sulla sicurezza del Pala Macchia, l'impianto dove giocano le principali formazioni cittadine, Libertas e Pielle.

La polizia di Livorno, si legge in una nota della questura, "dopo un attento esame dei fatti accaduti al termine dell'incontro di basket di serie B tra Toscana Legno PL Livorno vs Ruvo di Puglia ha emesso il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per un anno a carico di quattro persone dell'area ultras del tifo livornese, segnalati anche all'autorità giudiziaria per invasione di campo".