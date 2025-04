Davide Gariglio al vertice dell’Adsp

Nomine ai vertici delle Autorità Portuali in dirittura d’arrivo. Per Livorno il nome del nuovo presidente potrebbe essere quello di Davide Gariglio (nella foto). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai presidenti delle Regioni interessate la comunicazione formale di intesa relativa alle proposte di nomina dei nuovi presidenti di 5 Autorità di Sistema Portuale. Antonio Gurrieri per la Adsp Mare Adriatico Orientale - Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste e Monfalcone); Francesco Benevolo alla guida della Adsp Adriatico Centro Settentrionale - Regione Emilia-Romagna (Ravenna); Francesco Mastro alla Adsp Mare Adriatico Meridionale - Regione Puglia (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopolil); Giovanni Gugliotti, alla Adsp Mare Ionio - Regione Puglia (Taranto); Davide Gariglio per la Adsp Mar Tirreno Settentrionale - Regione Toscana (Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo). Il nome di Davide Gariglio a Livorno circolava da giorni. I bene informati davano la sua nomina ormai per certa al posto del presidente uscente Luciano Guerrieri (ancora commissario straordinario della Adsp del Mar Tirreno Settentrionale), per portare avanti in continuità e senza interruzioni il progetto della Darsena Europa.