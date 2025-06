Ufficiale: Davide Gariglio è commissario dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Livorno, 11 giugno 2025 - Adesso è ufficiale: Davide Gariglio è il nuovo commissario dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. La nomina è arrivata tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto ministeriale n.139 dell’11 giugno 2025. Gariglio prenderà servizio a partire da sabato 14 giugno 2025.

La nomina è stata resa pubblica “in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente – si legge in una nota del dicastero – Il ministero esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro al nuovo incaricato, che avrà il compito di guidare con competenza, efficacia e trasparenza una fase cruciale per il rilancio e lo sviluppo del sistema portuale italiano, asset strategico per la crescita e la competitività del Paese”. Gariglio sostituisce Luciano Guerrieri, dimissionario.

"C'e' stata una dialettica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma alla fine su Davide Gariglio abbiamo raggiunto le condizioni di un'intesa sul nome che la settimana scorsa mi era stato formalizzato come proposta da parte del Ministro", aveva detto il presidente della Regione Eugenio Giani a inizio maggio. Gariglio, 58 anni, è un ex parlamentare del Pd.

"Livorno – aveva detto Giani – ha le potenzialità per divenire uno del maggiori porti polivalenti dell'occidente e sviluppare economie con ricadute positive per l'intero centro Italia: in questo contesto Davide Gariglio, con le sue competenze, le sue esperienze e la sua professionalità, è la persona giusta al posto giusto".