Livorno, è Davide Gariglio il nuovo presidente dell’Autorità Portuale

Livorno, 6 maggio 2025 – "C'e' stata una dialettica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma alla fine su Davide Gariglio abbiamo raggiunto le condizioni di un'intesa sul nome che la settimana scorsa mi era stato formalizzato come proposta da parte del Ministro". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando le delibere approvate nella seduta di Giunta di lunedì 5 maggio, annuncia l'attesa nomina di Davide Gariglio a "presidente dell'Autorità portuale più importante della Toscana, quella che coinvolge Livorno, Piombino, Portoferraio". Gariglio, 58 anni, è un ex parlamentare del Pd.

"E' un passo molto importante per Livorno, c'è molto lavoro che attende Gariglio a cui faccio tanti auguri, così come rivolgo i miei migliori auguri al precedente presidente, Luciano Guarnieri per l'ottimo lavoro svolto, che ha consentito di poter iniziare i lavori per la Darsena Europa", dice. "Livorno è al centro dell'attività della Regione".

"Livorno ha le potenzialità per divenire uno del maggiori porti polivalenti dell'occidente e sviluppare economie con ricadute positive per l'intero centro Italia: in questo contesto Davide Gariglio, con le sue competenze, le sue esperienze e la sua professionalità, è la persona giusta al posto giusto".

A dirlo, il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sulla nomina del nuovo Presidente dell'Autorita' portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che coinvolge oltre Livorno, Piombino e Portoferraio.

"Gariglio ha oggi il compito di proseguire il buon lavoro di Luciano Guarnieri (a cui vanno i miei ringraziamenti per i risultati ottenuti in questi anni) e di sviluppare i progetti per la crescita dei volumi di traffico merci e passeggeri portati avanti, sempre in una ottica di sostenibilita' ambientale. E' adesso necessario che il Parlamento definisca in tempi brevi la nomina per dare piena operativita' al nuovo presidente", conclude.