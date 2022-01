Capoliveri, 4 gennaio 2022 - L'amministrazione comunale intende procedere ad una revisione del regolamento del decoro e dei suoli pubblici. A renderlo noto con un apposito avviso alla cittadinanza è il responsabile del competente ufficio comunale, l'ingegner Federico Brugioni.

"Questo ufficio - vi si legge - si pone l’obiettivo di rendere il regolamento applicabile quanto prima, così da affrontare la stagione turistica nel rispetto del diritto reciproco di offrire, da un lato, un servizio riconosciuto e reso alla comunità e, nello stesso tempo, consentire a chiunque la fruizione ordinata dell’area pubblica. Ciò potrebbe comportare in taluni casi specifici una redistribuzione del suolo pubblico utilizzato in piena pandemia di Covid-19. L’aspirazione è quella di redigere uno strumento che crei le condizioni migliori per un ordinato svolgimento delle attività commerciali e di ristorazione nel nucleo antico e nelle zone limitrofe del paese, nel rispetto delle tradizioni locali, dei legittimi interessi economici degli operatori, del paesaggio storico, dei colori e dei materiali utilizzati nel decoro, ma anche sensibile alle richieste legittime della comunità per una più libera fruizione dell’area pubblica. Proprio sulla base delle sopra richiamate considerazioni e, auspicando un veloce ritorno alla normalità dal punto di vista sanitario – conclude l'ingegner Brugioni - si gettano le basi per una riorganizzazione del settore, quest’ultima propedeutica ad una definizione in piena sicurezza dei grandi eventi e manifestazioni per la prossima stagione turistica".