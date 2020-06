Acciaierie Jsw, la Uilm Toscana chiede due date certe prima di dare giudizi sull’incontro avuto dal ministro Stefano Patuanelli e Sajjan Jindal. Il ministro ha parlato di intervento diretto dello Stato, l’imprenditore di un piano industriale entro due settimane. A ricordarci i prossimi decisivi incontri e le richieste della Uilm è Vincenzo Renda, storico segretario territoriale che ha seguito l’evolversi della vicenda della fabbrica piombinese nelle fasi più...

Acciaierie Jsw, la Uilm Toscana chiede due date certe prima di dare giudizi sull’incontro avuto dal ministro Stefano Patuanelli e Sajjan Jindal. Il ministro ha parlato di intervento diretto dello Stato, l’imprenditore di un piano industriale entro due settimane. A ricordarci i prossimi decisivi incontri e le richieste della Uilm è Vincenzo Renda, storico segretario territoriale che ha seguito l’evolversi della vicenda della fabbrica piombinese nelle fasi più difficili, dal russo Mordashov in poi, e adesso coordinatore toscano della Uilm.

Dopo la videoconferenza fra Jindal e Patuanelli, i prossimi importanti incontri quali saranno?

"L’8 giugno, ci sarà una videoconferenza, un incontro richiesto da Fim, Fiom e Uilm territoriali con l’ad di Jsw Italy Virendar Bubbar. Il 10 giugno verrà a visitare la fabbrica il sottosegretario Alessia Morani, e in quell’occasione il consiglio di fabbrica sarà riunito. Poi il 12 altra videoconferenza convocata dal ministero con tutti i soggetti protagonisti della vicenda". Quattro anni fa a Piombino veniva firmato un accordo con Cevital...

"E’ stata la delusione più grossa. Noi in quel progetto ci abbiamo creduto, nella prospettiva di uno sviluppo certo e diversificato per il territorio, e in cambio di quel progetto i lavoratori hanno lascito una quota salario. Oggi se tutto fosse andato nel migliore dei modi, i lavoratori avrebbero già iniziato a recuperare quella quota persa. Se solo Cevital avesse mantenuto gli impegni presi".

Quindi basta promesse, ora solo certezze?

"Oggi ci aspettiamo certezze e basta. E allora il 12 dall’incontro convocato dal ministero dello sviluppo economico, vogliamo uscire con due obiettivi chiari e certi: la data di ripartenza dei laminatoi, e l’altra data quella di quando si comincia a costruire l’acciaieria elettrica. Solo dopo avere queste due date in mano possiamo dare un giudizio positivo anche delle intenzioni dichiarate dal ministro Patuanelli e da Jindal che parla di piano industriale fra due settimane".

Resta imprescindibile per Piombino la realizzazione di un forno elettrico?

"Il forno elettrico per un centro siderurgico è importante, alcuni mesi fa la stessa Jindal disse che se non si fabbrica acciaio in uno stabilimento siderurgico, quello non è competitivo, Piombino invece deve essere in salute per assicurare il lavoro".

