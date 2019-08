Piombino (Livorno), 30 agosto 2019 - E' iniziata la demolizione degli ex magazzini ‘Aurelia edilizia’. Un pezzo di storia di Piombino oggi in macerie, lascia il posto ai lavori per la realizzazione del supermercato Conad e alla riqualificazione dell’area. A darne notizia è stato l’imprenditore Maurizio Berrighi – che con la sua azienda realizzerà il progetto di Conad. Passando per San Rocco in questi giorni di lavori di demolizione, alcuni storici lavoratori dell’Aurelia edilizia, avranno ricordato tanti bei momenti, avranno ricordato la storica famiglia Pavoletti titolare dell’azienda.

Adesso quei vecchi capannoni alla buca del Bisaccino – abbandonati da anni – non ci sono più e si attende di veder riqualificata un’area urbana importante per la città. L’iter per lo spostamento del supermercato come richiesto da Conad, è iniziato molti mesi fa e lo scorso autunno la Variante è stata definitivamente approvata.

Il piano attuativo ha come punti cardine la riqualificazione di questo comparto di città attraverso il trasferimento del supermercato in un’area più a nord rispetto alla posizione attuale attraverso la sostituzione dei vecchi fabbricati esistenti a destinazione produttiva (ex magazzini Aurelia) con un nuovo complesso edilizio nel quale collocare attività commerciali e di servizio. I

l piano propone poi la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, in corrispondenza del nuovo supermercato, il completamento e la riqualificazione dell’area a parcheggio e parco davanti al polo scolastico Perticale, la realizzazione di una pista ciclabile, completando il collegamento pedonale in parte già esistente, tra la scuola e il campo di atletica di via della Pace. Alcune delle realizzazioni previste erano state richieste da anni dalla scuola e dagli utenti della palestra del Perticale.