Omicidio Denny Magina, l’indagato torna in carcere

Livorno, 20 giugno 2025 – Torna in carcere alle Sughere di Livorno il 35enne nordafricano indagato per la morte di Denny Magina, il 29enne livornese morto alle prime ore del mattino il 22 agosto 2022. Morì in ospedale per i traumi subiti nella caduta da una finestra di un alloggio popolare al quarto piano in via Giordano Bruno 8, occupato abusivamente da spacciatori tunisini.

I carabinieri di Livorno hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Firenze, che ha disposto il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per omicidio preterintenzionale.

In un primo momento la custodia cautelare era stata applicata all’indagato per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Solo in seguito, grazie agli approfondimenti investigativi dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Livorno, sono emersi nuovi elementi a carico dell’indagato per cui era stata emessa dal Gip labronico la misura cautelare per omicidio. Quest’ultima a causa di alcuni aspetti procedurali era divenuta inefficace, ma è stata ristabilita a seguito dell’accoglimento dell’appello presentato dalla Procura.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto fondata l’istanza presentata dalla Procura. È stato disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere; l’ordinanza del Riesame, confermata il 18 giugno dalla Cassazione è stata infine eseguita.