Denunciato il presunto autore di due rapine nel quartiere Corea: è un ragazzo di 17 anni

Livorno, 4 agosto 2023 – Ha 17 anni e secondo i carabinieri che lo hanno denunciato è il presunto autore di due rapine messe a segno nel quartiere Corea.

Il primo colpo che gli viene attribuito è quello messo a segno nei pressi della fermata dell’autobus di via Gobetti la sera del 13 marzo scorso. Qui un anziano di 75 anni, mentre stava rientrando a casa, fu aggredito violentemente da un giovane il quale, dopo una breve colluttazione, lo buttò a terra strappandogli il borsello contenente anche lo smartphone. L’anziano, poi medicato al pronto soccorso, riportò tre giorni di prognosi; successivamente si presentò alla caserma dei carabinieri di viale Fabbricotti per formalizzare denuncia.

Nella serata successiva, quella del 14 marzo, una pattuglia dell’Arma intervenne sempre nel quartiere Corea per una rapina ai danni di un tredicenne che, sceso in strada per far passeggiare il cane, fu avvicinato da un giovane che, con il pretesto di richiedere informazioni, gli strappò via il telefonino cellulare e lo costrinse a rivelargli il codice di sblocco sotto la minaccia di un coltello. Il tutto dopo che il tredicenne aveva tentato di opporsi e di scappare, finendo però con l’essere raggiunto e appunto rapinato e anche ferito anche a un avambraccio. Il rapinatore poi si allontanò a piedi. Un colpo che fece molto scalpore, scatenando le ire dei residenti.

In quella circostanza i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Livorno intervennero direttamente sul posto, avviando così le indagini con la descrizione del malvivente fornita dalle due vittime.

Stante la similitudine tra i due autori e il modus operandi, gli accertamenti si indirizzarono subito verso un presunto unico rapinatore. Sulla base degli accertamenti sui cellulari sottratti e delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona - corroborati da una serie di testimonianze e ricerche sulle banche dati – gli investigatori sono arrivati poco alla volta all’identificazione del presunto autore dei due colpi. I militari sono riusciti anche a rintracciare il telefono cellulare portato via al pensionato, nel frattempo acquistato da un livornese ignaro della sua illecita provenienza. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura per i minorenni ha chiesto il rinvio a giudizio per il presunto giovane rapinatore, che attualmente è detenuto per altra causa.