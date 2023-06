Detenuto di 31 anni muore nel carcere delle Sughere

Livorno, 10 giugno 2023 – Un detenuto di 31 anni è morto stamani nel carcere delle Sughere di Livorno. L'uomo, originario della provincia di Roma, secondo quanto riferisce il Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Livorno, Marco Solimano, ha avuto «questa mattina un malore improvviso e devastante» che «gli ha fatto perdere conoscenza. L'allarme immediatamente lanciato dai compagni di cella ha messo in moto la macchina dei soccorsi che in pochi minuti ha raggiunto il luogo, ma, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, si è purtroppo dovuto certificare la morte alle 7,20».

«Saranno adesso i risultati dell'esame autoptico a chiarire i motivi che hanno determinato il decesso» del 31 enne che si trovava recluso a Livorno da dicembre 2021.

In seguito al decesso, riferisce sempre il Garante, nel carcere «si sono prontamente recati il sostituto procuratore, il medico legale e funzionari della polizia di Stato Anche il Garante appena informato dell'evento si è immediatamente recato in carcere».

«La morte rappresenta sempre un evento tragico e luttuoso - afferma in una nota Solimano - ma quando avviene in solitudine, all'interno di una cella, lontano dai contesti affettivi e familiari, porta con sé un aggravio di tristezza e drammaticità. Ora rimaniamo in attesa di conoscere cosa ha determinato la morte di questo giovane uomo».