Livorno, 10 giugno 2020 – Dieci futuri appuntamenti sulla pagina Facebook della casa editrice Mani di Strega. E protagonisti saranno i piccoli alunni che frequentano l’istituto Immacolata di via De Tivoli, costretti come tutti i loro coetanei a restare a casa e a lasciare vuota la propria aula.

Per ben 60 giorni, compreso l’ultimo giorno di scuola per questo maledetto virus. Sessanta giorni precisi, contati uno ad uno dalle suore Mantellate che gestiscono l’istituto, dai bambini e dalle loro famiglie. A un certo punto, ciascun bambino nella propria casa, durante i mesi di chiusura e solitudine, si è messo a creare con i genitori, a inventare storie con loro, ma, soprattutto, a illustrarle. Da qui sono nati 10 racconti (uno più, uno meno) sull'amicizia, la libertà e la vita, con i relativi disegni, che saranno pubblicati dalla rivista online manidistrega.it: sono stati dedicati ai più grandi perché sono quelli che hanno più bisogno di sognare. Ed ecco a chi hanno dedicato queste “Storie (dis)unite”. “Ai nonni distanti che abbiamo pensato tanto in questo periodo, a quelli vicini, per fortuna, che ci hanno aiutato a creare e illustrare anche queste favole; ai nonni che sono stati soli e hanno lottato tanto. A quelli che ci sorvegliano da lassù da tempo e a chi se ne è andato da poco senza nessuno che tenesse la loro mano. Queste storie (dis)unite sono per voi. È un momento tanto strano per noi bimbi: chiusi, senza amici, niente scuola. Ecco, vi affidiamo questi piccoli racconti, pubblicati a tappe dalla pagina Facebook della rivista online manidistrega.it, scritti per sentirci un po' più insieme nei mesi di poco sole, zero merende all'aperto, nessuna corsa con i compagni, niente manine intrecciate con quelle dei nostri amici ma una certezza che voi, nonni, ci sarete sempre. Ovunque vi troviate”. Il tutto firmato dai piccoli e le famiglie della I elementare della scuola Immacolata di Livorno.