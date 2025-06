Mencaroni direttore, l’interim per l’ospedale di Livorno

Livorno, 12 giugno 2025 – Spartaco Mencaroni è stato nominato direttore ad interim dell’ospedale di Livorno. Sostituisce Luca Carneglia che ha assunto altro incarico in Regione Toscana.

Spartaco Mencaroni, nato ad Arezzo nel 1978. Si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2003 all’Università di Perugia per poi specializzarsi in Igiene nel 2009 all’Università di Pisa. Dal 2009 al 2010 ha lavorato in Azienda ospedaliero-universitaria pisana, dal 2010 è stato dirigente medico di Direzione di presidio a Massa, dove ha seguito il progetto di avvio del nuovo ospedale. Nel 2017 è passato, con lo stesso ruolo all’ospedale di Lucca.

Ha svolto anche il ruolo di responsabile unico del procedimento per la concessione in project financing dell’ospedale San Luca. Dal 2023 è diventato direttore dell’ospedale di Lucca.

“Assumere l’incarico di direttore del presidio ospedaliero di Livorno – dichiara Spartaco Mencaroni – rappresenta per me un’importante responsabilità e, al tempo stesso, un’opportunità per contribuire in maniera ancora più diretta alla valorizzazione di una struttura che svolge un ruolo centrale nell’ambito della sanità toscana. Affronto questo compito con profondo senso del dovere, mettendo a disposizione la mia esperienza e la conoscenza del contesto aziendale. Sono consapevole delle sfide che attendono il presidio, e ritengo fondamentale lavorare in stretta sinergia con tutti i professionisti che prestano la loro opera all’interno di questa struttura, promuovendo il dialogo e valorizzando le competenze di ciascuno. Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia accordatami e desidero esprimere la mia stima al dottor Luca Carneglia, che ha guidato con professionalità e impegno la direzione medica, lasciando un’impronta importante su cui sarà mio compito costruire e dare continuità”. La direttrice generale dell’Azienda USL Maria Letizia Casani dà il benvenuto a Mencaroni “ certa che saprà mettere a frutto le competenze professionali e gestionali già ampiamente dimostrate all’interno della nostra Azienda. Allo stesso tempo, esprimo un sincero ringraziamento al dottor Luca Carneglia per l’impegno, la dedizione e il contributo che ha garantito nel corso del suo mandato”.