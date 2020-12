Rimateria, il Comitato salute pubblica chiama alla mobilitazione i cittadini della Val di Cornia. Dopo il ricorso al Tar da parte di Asiu e Rimateria per bloccare la Variante approvata dal Comune di Piombino che di fatto trasforma quell’area in parco impedendo il raddoppio dell’impianto di rifiuti, a giorni la Regione Toscana...

Rimateria, il Comitato salute pubblica chiama alla mobilitazione i cittadini della Val di Cornia. Dopo il ricorso al Tar da parte di Asiu e Rimateria per bloccare la Variante approvata dal Comune di Piombino che di fatto trasforma quell’area in parco impedendo il raddoppio dell’impianto di rifiuti, a giorni la Regione Toscana dovrà pronunciarsi sulla richiesta Aia da parte di Rimateria. "Quale decisione prenderà la neo eletta giunta regionale chiamata a decidere sull’Aia? Autorizzerà la costruzione di fatto di due nuove discariche? Terrà in considerazione la volontà del territorio che attraverso l’amministrazione ha pianificato per quelle aree un parco pubblico?" si domanda il Comitato. "Terrà in giusta considerazione che a meno di 500 metri dal confine della discarica insistono due centri abitati? O sarà necessario ricorrere alla magistratura per fare rispettare i termini di legge?" sono i dubbi del Comitato. E sui ricorsi il Comitato evidenzia che "Asiu e Rimateria hanno deciso di contrastare le iniziative dell’amministrazione, accoratamente richieste e incoraggiate dalla maggioranza dei cittadini. Hanno presentato ricorso al Tar contro la variante urbanistica, Rimateria, contro la delibera sui centri abitati di Colmata e Montegemoli". Da qui l’appello del Comitato ai cittadini: "Con il cuore in mano chiediamo ai cittadini della Val di Cornia di manifestare il proprio dissenso a questo stato di cose sui social, scrivendo all’amministrazione, parlando con gli assessori e con i consiglieri, scrivendo alla Regione, ai giornali, parlandone con gli amici e i parenti, insorgendo contro la volontà di seppellirci nei rifiuti".

m. p.