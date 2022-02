Tre camion di rifiuti alla discarica del Limoncino

Livorno 21 febbraio 2022 - Dalle 7 di questa mattina lunedì 22 febbraio i cittadini del Comitato contro la discarica di Limoncino sono al presidio per cercare di ostacolare il passaggio dei camion con i rifiuti diretti all'impianto gestito dalla società Livrea. Sul posto la Questura ha inviato pattuglie delle forze dell'ordine per controllare la situazione. I tre camion arrivati sono stati controllati dalla polizia e hanno proseguito il loro viaggio fino alla discarica. La situazione è molto tesa. Per oggi è probabile che non arrivino altri camion.

Intanto l'avvocatura civica del Comune, su richiesta dell'assessore all'ambiente Giovanna Cepparello sta valutando il da farsi.

M.D.