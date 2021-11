Con il peso della sue 1235 firme, ieri è approdata in consiglio comunale la petizione popolare contro il progetto di discoteca all’ex cinema Grande. Il 16 novembre saranno presentate e messe ai voti le mozioni dei gruppi consiliari. I promotori della petizione sono le associazioni: Vivi Centro, Vivere il centro, Cittadini del Centro. Nella petizione si chiede di "valutare l’impatto sulla cittadinanza della preannunciata...

Con il peso della sue 1235 firme, ieri è approdata in consiglio comunale la petizione popolare contro il progetto di discoteca all’ex cinema Grande. Il 16 novembre saranno presentate e messe ai voti le mozioni dei gruppi consiliari. I promotori della petizione sono le associazioni: Vivi Centro, Vivere il centro, Cittadini del Centro. Nella petizione si chiede di "valutare l’impatto sulla cittadinanza della preannunciata discoteca all’ex cinema Grande, con una capienza per 800 persone e apertura prevista fino alle 4 del mattino. Eventualmente la si autorizzi, ma solo dopo avere approntato posti auto aggiuntivi in aree dedicate". I promotori chiedono inoltre "l’istituzione di Ztl notturne da far osservare rigorosamente, estese a tutti i quartieri limitrofi inclusa la Venezia. Adeguate misure contro schiamazzi notturni, degrado, anche igienico della pubblica via e contro lo spaccio di droga". Il sindaco Luca Salvetti ha confermato quanto aveva già dichiarato a ‘ La Nazione’, ovvero che "l’amministrazione comunale non ha ricevuto alcun progetto sui lavori all’ex Cinema Grande. Da fonti non ufficiali gli interventi ipotizzati riguarderebbero oltre la discoteca, la realizzazione di un giardino di inverno, esercizi per la somministrazione e una sala congressi". Stella Sorgente per i Cinque Stelle ha sottolineato che il suo gruppo "non è contrario a nuovi locali in centro, ma siamo preoccupati per l’impatto che può avere una discoteca specie a così poca distanza dalla Venezia, il quartiere delle movida". Per Paolo Fenzi capogruppo del Pd "bisogna vedere e valutare il progetto. Inoltre bisogna armonizzare le esigenze di valorizzazione dell’immobile ex Cinema Grande con quelle dei residenti. Nella mozione del Pd saranno recepire molte delle istanze contenute nella petizione". Secondo Andrea Romiti per Fratelli d’Italia "la petizione non è contro i giovani ma evidenzia tutti i timori dei cittadini verso quello che potrebbe attrarre la discoteca". Aurora Trotta di Potere al Popolo ha bollato come "caotica la proposta di discoteca. Sarebbe meglio guardare ad altri spazi e altri quartieri , lontano dalle abitazioni".

Monica Dolciotti