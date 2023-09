Distrutto dai vandali, il parchino dei bambini trasformato in un ring

Livorno, 6 settembre 2023 – Ha avuto vita breve l’area giochi per bambini, fatta attrezzare dall’amministrazione comunale all’Attias, tra piazza della Vittoria e il Palazzo Modigliani (o palazzo della Coin), dove sono stati installati a fine 2022 due pannelli gioco con un enirme gatto in gomma per divertirsi in sicurezza. Dopo pochi mesi è stata completamente devastata e imbrattato. I panneli sono stati divelti e l’animale di gomma (piuttosto pesante perché all’interno ha una intelaiatura in metallo) è stato sradicato e abbandonato ai margini dell’aream giochi.

"Ho visto dei ragazzi divertirsi a rovesciare il pesante ’gattone’ di gomma e saltarci sopra. Oppure in tre o quattro lo sollevano – racconta un residente che assuste a questa scene dalla finestra di casa – e ci mettono sotto uno di loro e ce lo lasciano per un tempo più o meno lungo, come fosse una gara di resistenza. Poi a un certo punto lo liberano sollevando l’animale di gomma". Disseminati nell’area giochi ormai inservibile, ci sono rifiuti di ogni genere. Un brutto biglietto da visita per quello che dovrebbe essere uno dei ’salotti buoni’ di Livorno, abbandonato al degrado, sul retro di uno dei negozi più frequentati dalle mfamiglie con bambini: Toy Super. "Quando fu realizzato lo spazio giochi per bambini più piccoli dietro il negozio – dichiara Francesca Nigiotti di Toy Super – eravano contanti. Fialmente era stato fatto qualcosa per valorizzare l’area prima mal frequentata. Ma il sogno è durato poco. Oggi è impraticabile come e peggio di prima. Si vede dalle vetrine posteriori del negozio. Abbiamo perciò deciso di togliere la visuale coprendo le vetrine con la merce. Ci siamo rivolti alle istituizioni, compresa l’amministrazione comunale, perché sia fatto qualcosa. Così non si può andare avanti".C’è chi chiede "l’installazione di telecamere per la video sorveglianza" perché "l’area tra piazza della Vittoria e il Palazzo Modigliani è in mano a vandali e ragazzi anche giovanissimi che spadroneggiano".

Lo dimostra l’episodio già finito alla ribalta delle cronache domenica. Qui nell’area giochi devastata, decine di adolescenti si sono dati appuntamento sabato nel tardo pomerigio per assistere a un combattimento senza esclusione di colpi tra due di loro, come se fossero su un ring. Era un regolamento di conti tra i due? Nonostante l’allarme alle forze dell’ordine, nessuno è intervenuto.

di Monica Dolciotti