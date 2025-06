Diventare "Walking leader", ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito

Livorno, 18 giugno 2025 - Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito per diventare “Walking Leader”, ovvero coordinatore dei Gruppi di Cammino promossi dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’edizione 2025 del corso, rivolta in particolare alle associazioni di volontariato, si svolgerà giovedì 26 giugno dalle 14 nella Sala Ceccarini dell’Ospedale di Livorno, con la possibilità di seguire anche da remoto.

Il corso – della durata di circa cinque ore – prevede una parte teorica sui benefici dell’attività fisica, indicazioni su come organizzare e gestire un gruppo di cammino, e una sessione pratica sulle tecniche di camminata corretta.

“Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport aziendale - è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. I Gruppi di Cammino promossi dalla nostra Azienda devono però essere condotti da un cosiddetto “walking leader” ovvero una persona specificatamente formata per coordinare questo tipo di attività proponendo quanto di più adatto alle necessità dei partecipanti. Per questo confidiamo di poter formare quante più persone in modo che possano poi essere a loro volta promotrici di attività che stimolino le persone di ogni età ad uscire di casa, muoversi e socializzare”.

L’obiettivo del corso è quello di formare nuovi promotori del benessere, capaci di incentivare le persone, di ogni età, a muoversi, uscire di casa e socializzare, contribuendo così alla prevenzione delle patologie croniche e al miglioramento della qualità della vita.

Per adesioni o maggiori informazioni è possibile lasciare i propri riferimenti alla segreteria della Medicina dello Sport di Livorno scrivendo a medsport.livorno@uslnordovest.toscana.it. In base al numero di interessati potranno essere progressivamente organizzate nuove edizioni su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.