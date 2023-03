Dodici detenuti delle Sughere in visita al museo Fattori

La visita dei detenuti al museo Fattori

Livorno, 16 marzo 2023 – Un gruppo di dodici detenuti dell'alta sicurezza del carcere Le Sughere di Livorno ha avuto la possibilità di visitare il museo civico Fattori a Villa Mimbelli.

Si tratta di detenuti che da tempo fruiscono di permessi e che erano accompagnati dal garante dei detenuti del Comune di Livorno, Marco Solimano, e da tre educatrici dell'area trattamentale del carcere.

L'evento, spiegano dal Comune, è stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza. «Sicuramente una giornata particolare e affascinante - commenta Solimano - la cui intensità poteva leggersi nelle espressioni degli insoliti visitatori. L'arte e la cultura possono essere straordinari strumenti di cambiamento, di elaborazione interiore e di pacificazione e riconciliazione con il proprio vissuto e di rappresentazione di nuovi e positivi scenari per la propria esistenza. Un grande ringraziamento all'assessore e all'ufficio cultura del Comune di Livorno che hanno reso possibile l'evento e alla direzione del museo per l'accoglienza e la disponibilità. Così come va il nostro ringraziamento al circolo Arci Di Sorco per averci accolto a pranzo ed alla Croce Rossa Livorno e al suo presidente che hanno garantito il trasporto della delegazione con propri mezzi per l'intera giornata».