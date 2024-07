Dolce&Gabbana davanti alla spiaggia di Fetovaia con il mega yatch

Isola nell’Elba (Livorno), 14 luglio 2024 – Lo scafo design in acciaio e alluminio della ‘Regina d’Italia’ ha fatto il suo regale ingresso a Fetovaia oggi (14 luglio 2024) e ‘si è messo alla fonda’ nella baia della celeberrima spiaggia della Costa del Sole all’isola d’Elba.

È il mega yacht di Stefano Dolce e Domenico Gabbana, firmato da Codecasa di Viareggio, del valore di 50 milioni di euro. Un gioiello della nautica di 65 metri che coniuga tecnologia e lusso.

Il panfilo – arredato, manco a dirlo, con lo stile inconfondibile della maison di alta moda, che si può riassumere nel leit-motiv “less Is boring” – è il secondo comprato dalla coppia di stilisti.

La lussuosa imbarcazione è anche stata pensata per la sostenibilità ambientale ed è dotata di un impianto di trattamento per le acque di sentina, di uno per le acque di zavorra, di un impianto di trattamento dei liquami, di una cella refrigerata per i rifiuti.