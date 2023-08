Domestico ruba soldi dalla carta di credito di un anziano: 53enne denunciato

Livorno, 28 agosto 2023 - Un 53enne di Collesalvetti è stato denunciato dai carabinieri di Stagno per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, approfittando del legame di amicizia con l'anziano presso cui lavorava saltuariamente come domestico e giardiniere, si sarebbe impossessato in più di un'occasione della carta di credito, con relativo pin, della vittima prelevandola dal portafogli e sottraendo dal conto circa 2mila euro. L'anziano, ultra 80enne, una volta accortosi dell'ammanco, si è rivolto ai carabinieri. I militari, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire il modus operandi del 53enne, pregiudicato: di giorno rubava il bancomat e la notte effettuava i prelievi, riposizionando poi la carta nel portafogli della vittima la mattina seguente.

