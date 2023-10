Donna arrestata alla stazione: aveva tentato una rapina

Livorno, 4 settembre 2023 – Nella serata del 29 settembre a Livorno gli agenti della polizia ferroviaria hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 41 anni di origine marocchina, responsabile di tentata rapina e lesioni personali, ai danni di un viaggiatore alla Stazione ferroviaria di Pisa Centrale lo scorso 25 luglio.

La donna è stata arrestata insieme ad un amica. Tentò di sottrarre a un viaggiatore la borsa che portava a tracolla e, non riuscendoci, iniziò a colpire l’uomo con calci e pugni e con la cintura che era riuscita a sfilargli per poi fuggire senza la refurtiva.

L’uomo venne accompagnato al pronto soccorso dove i medici stilarono per lui una prognosi di 10 giorni.

Le indagini effettuate dagli investigatori della Polfer, hanno permesso di ricostruire i fatti e di individuare le autrici dei reati descritti, permettendo così l’arresto di una delle due responsabili.

La Polfer infine fa sapere che in tutta la regione nelle ultime 72 ore sono state controllate 2974 persone, è stato eseguito un arrestato (la 41enne marocchina), sono state denunciate sette person. Sono stati rintracciati tre minorenni scomparsi da casa e sono state elevate sei sanzioni sempre nelle ultime 72 ore.

Un gran lavoro dunque per la polizia ferroviaria di Livorno e degli altri territori toscani, per garantire la sicurezza dei passeggeri all’interno delle stazioni ferroviarie e sui convogli in partenza e in arrivo.