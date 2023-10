Donna in carrozzina travolta da uno scooter

Livorno, 29 ottobre 2023 – Una donna in carrozzina nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 ottobre, è stata travolta da uno scooter nel viale Marconi.

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente del ciclomotore non è riuscito a evitarla. Per fortuna la donna in carrozzina non ha riportato gravi conseguenze.