Donna resta intrappolata sugli scogli coi bambini, salvati dall’elisoccorso

Portoferraio (Livorno), 15 ottobre 2023 – Avevano scelto un apparente pomeriggio di sole per trascorrere una giornata sugli scogli di Portoferraio, ma quando sono stati sorpresi dal vento e dall’innalzarsi del mare sono rimasti intrappolati. Brutta disavventura, fortunatamente a lieto fine, per una donna di Porto Azzurro, bloccata sulla scogliera in località Sottobomba, tra Capobianco e la spiaggia di Prunini, con tre bambini e un cane.

Nel momento in cui si è alzato un forte vento di libeccio, il mare ha reso impossibile il rientro per il piccolo gruppetto di persone. La donna ha scelto quindi di rifugiarsi in un piccolo anfratto della scogliera, ma nemmeno i vigili del fuoco sono stati in grado di raggiungerla.

Così per salvare lei e i bambini è stato necessario l’intervento dell’elicottero della guardia costiera arrivato da Sarzana. L’operazione si è conclusa per il meglio e tutte le persone intrappolate, compresi i vigili del fuoco, sono state tratte in salvo.