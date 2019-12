Rosignano Solvay (Livorno), 18 dicembre 2019 - C'è un arresto per la morte di una donna cinquantenne, madre di cinque figli, Roberta Barrile, investita e uccisa nella giornata di martedì 17 dicembre a Rosignano Solvay da un'auto che non si è poi fermata. Il conducente non ha prestato soccorso e si è allontanato. L'arrestato è un 26enne della zona.

A lui la polizia è risalita cercando l'auto: c'era infatti una descrizione del mezzo, una Panda bianca vecchio modello. L'auto è stata individuata, aveva profonde ammaccature compatibili con l'impatto. Il presunto pirata è stato quindi prelevato dagli agenti e condotto in commissariato. Per lui le accuse sono di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Per rintracciare il responsabile dell'incidente mortale uno dei cinque figli della donna aveva lanciato un appello sui social network.