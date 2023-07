Livorno, malore in strada: donna gravissima

Livorno, 22 luglio 2023 – Paura in via Adriana a Livorno, dove una donna di 68 anni è stata trovata a terra priva di conoscenza. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme al 118 dopo aver intuito le gravi condizioni della signora.

E’ stato allertato il 112 che ha inviato in via Adriana un’ambulanza della Misericordia di Livorno e una della Pubblica Assistenza Svs con medico. La donna è stata soccorsa e sono state praticate le prime manovre rianimatorie. E’ stata quindi trasferita in ospedale in gravissime condizioni.