Livorno, 4 novembre 2019 - Il corpo senza vita di una giovane, all'apparenza di circa 30 anni, è stato trovato stamani a Livorno in un capannone di via Enriques (periferia nord della città), nella ex fabbrica dove nei giorni di Ognissanti si è tenuto un rave party che si è concluso domenica sera e a cui hanno partecipato in centinaia da tutta Italia. Secondo quanto ricostruito, la festa (non autorizzata) sarebbe iniziata venerdì notte e si sarebbe chiusa domenica. Il cadavere della donna è stato però ritrovato soltanto questa mattina, 4 novembre. Sul posto la squadra mobile di Livorno dopo un primo intervento del 118 che aveva constatato il decesso. Tra gli accertamenti avviati è in corso l'identificazione della giovane.

Già a marzo nello stesso capannone si era tenuto un rave.

In aggiornamento