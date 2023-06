Donne sospette adescano minori sul lungomare

Livorno, 10 giugno 2023 – C’è allarme tra i genitori con figli minorenni che frequentano i giardinetti sul lungomare di Antignano.

Proprio qui è stata segnalata negli ultimi giorni la presenza sospetta di due donne, all’apparenza straniere, che avrebbero adescato ragazzini con il pretesto di far vedere loro alcuni filmati sui loro telefonini cellulari.

Mentre i ragazzini e le ragazzine guardavano i video, sempre con un pretesto le due donne, dall’aria rassicurante, avrebbero invitato i minorenni ad allontanarsi dalla strada per appartarsi in punti meno visibili dei giardinetti. Le stesse due donne sono state notate mentre, con gesti espliciti, facevano avvicinare un’auto con a bordo qualcuno che era nei paraggi ad aspettare.

Questo fatto allarmante si sarebbe verificato più di una volta e sempre nello stesso punto del lungomare al punto che è stato riferito da alcuni minori ai loro genitori ed è stato notato da altri adulti che, preoccupati, hanno segnalato tutto alle forze dell’ordine.

Ne è seguito poi un tam tam sui social per mettere sull’avviso i cittadini di Antignano, allo scopo di non perdere d’occhio i figli minorenni e soprattutto per segnalare qualunque altro movimento sospetto alle forze dell’ordine.

La bella stagione, la voglia di stare all’aria aperta e andare al mare hanno ripopolato anche il lungomare di Antignano e i soggetti dal fare sospetto ne approfittano mimetizzandosi in mezzo alle folle di bagnanti e tra i giardinetti più appartati.