Da Donoratico gli scafi per il team Usa: “Pronti per le Olimpiadi del 2028”

Donoratico (Livorno), 13 marzo 2025 – Il cantiere Filippi Lido srl di Donoratico (Livorno) ha rinnovato fino al 2029 l’accordo di partnership con la federazione Usa di canottaggio e un’altra intesa analoga con la federazione australiana con opzione fino a Brisbane 2032. L’azienda livornese, leader mondiale per la produzione di scafi olimpici e paralimpici per il canottaggio, ha un fatturato di 17 milioni di euro annui e conta 100 addetti. I suoi scafi sono sinonimo di successo, aggiunge una nota, ricordando che la conquista di 37 medaglie ai Giochi di Parigi 2024 con dieci nazioni diverse.

“Il rinnovo con una federazione prestigiosa come quella americana - ha detto l’ad David Filippi - ci porterà ai Giochi di Los Angeles 2028 ma è anche una dimostrazione di fiducia nel nostro lavoro e nella nostra continua innovazione“. Nel dettaglio, Filippiboats fornirà nei prossimi quattro anni alla federazione Usa circa 100 imbarcazioni utilizzate dalla squadra senior maschile e femminile sia olimpica che paralimpica che verranno impiegate anche dalle squadre a stelle e strisce anche nelle competizioni delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’intesa con la federazione australiana è sostanzialmente analoga fino al 2028 con la fornitura di circa 100 imbarcazioni e l’opzione di proseguire la collaborazione anche negli anni a venire fino ai giochi olimpici di Brisbane 2032.

Infine, l’azienda toscana ha appena rinnovato la fornitura in esclusiva con la federazione neozelandese per poco meno di 100 imbarcazioni nei prossimi quattro anni. E’ in corso anche una trattativa per siglare una partnership anche con la federazione italiana di canottaggio. Gli scafi bianchi e blu Filippi sono noti in tutto il mondo e vengono progettati e prodotti nella sede a Donoratico dal 1980.

“I nostri sono pezzi unici - ha ricordato David Filippi - perché ciascuna imbarcazione è modellata sugli atleti che dovranno utilizzarla e siamo sempre alla ricerca di migliorie suggerite dai nostri ingegneri, ma anche dall’esperienza dei nostri tecnici e da ciò che viviamo e vediamo ogni volta in prima persona sui campi di gara. Le nostre barche sono bianche (per respingere i raggi ultravioletti e impedire al carbonio impiegato nella costruzione della barca di surriscaldarsi) ma con una striscia azzurra utilizzata come citazione del nostro colore sportivo nazionale”.

Gab. Mas.