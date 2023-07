Dopo i fuochi d’artificio alla Fortezza Vecchia esplodono le proteste dei cittadini

Livorno, 31 luglio 2023 – Ancora polemiche per le notti chiassose nel quartiere “Venezia” di Livorno. Questa volta più che la movida in se’ fa discutere lo spettacolo pirotecnico organizzato – e regolarmente autorizzato – per salutare l’attracco in porto della nave da crociera “Cristal Serenity”.

I fuochi sono andati in scena sabato 29 luglio alle 22 circa in Fortezza Vecchia. I residenti nel quartiere hanno protestato, affidando anche ai social il loro dissenso documentato da qualche foto e video, in particolare sulla pagina Facebook “Vivi La Venezia”.

“Alla faccia dell'inquinamento ambientale, acustico e degli animali...”, si legge. “Ma non si era detto basta con questi botti?”, si legge in un altro post. “Ma era proprio necessario farli?”, “Da casa mia non si vedevano i fuochi ma si vedeva e si sentiva una grossa nube di fumo....ho dovuto chiudere tutte le finestre”, e così via.

I fuochi d’artificio erano stati regolarmente autorizzati dalla Capitaneria di porto e anche dalle autorità di pubblica sicurezza. Non c’entra il Comune: “I fuochi – ha spiegato l’assessore Rocco Garufo – sono stati autorizzati dopo una commissione tecnica prefettizia, non si tratta di un’iniziativa del Comune”.