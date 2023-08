Dramma a San Vincenzo: 36enne annega nel mare mosso. Soccorse altre quattro persone

San Vincenzo (Livorno), 6 agosto 2023 – Dramma sulla spiaggia a San Vincenzo, in località Rimigliano, un 36enne della provincia di Firenze è morto annegato nonostante i soccorsi.

Altre quattro persone sono state soccorse in mare dagli assistenti ai bagnanti e salvate da un principio di annegamento. Purtroppo per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sono state travolte dalle onde nel mare mosso. Sul posto squadre di volontari della Misericordia di Castagneto con l'infermiere, la Croce Rossa di San Vincenzo, la Croce Rossa di Venturina con il medico del 118, i carabinieri e anche l'elisoccorso “Pegaso” della Regione arrivato dalla base di Grosseto.