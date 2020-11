Livorno 28 novembre 2020 - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Livorno, hanno denunciato a piede libero un italiano di 47 anni e un tunisino di 24 per detenzione di sostanze stupefacenti, probabilmente a fini di spaccio. Durante la perquisizione disposta dalla procura i militari hanno trovato nella loro camera 21 dosi di cocaina di vario peso, avvolte in cellophane nascoste in un pacchetto di sigarette, per un totale di 14,57 grammi e un involucro con 2 grammi di marijuana, nascosto in un barattolo di vetro. La perquisizione ha seguito un precedente controllo dei carabinieri, da cui erano emersi sospetti sulla presenza di stupefacenti.

© Riproduzione riservata