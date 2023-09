In casa ha 15mila euro di droga, arrestato

Porto Azzurro (Isola d’Elba), 23 settembre 2023 – Un 54enne italiano fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione di Porto Azzurro è stato arrestato perché trovato in possesso di oltre un etto e mezzo di droga.

Inizialmente gli è stata trovata addosso cocaina per meno di un grammo, sufficiente però per far scattare la perquisizione domiciliare dove sono spuntati 74 grammi di hashish e 45 di cocaina (sul mercato almeno 15mila euro di stupefacenti) e 1.550 euro in contanti.

Al termine dell’udienza di convalida, il Gip di Livorno ha convalidato l’arresto e stabilito la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Porto Azzurro, con permanenza in casa in orario notturno.