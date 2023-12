Fermati con la droga e una pistola. In macchina avevano 47mila euro

Livorno, 30 dicembre 2023 – Una pistola, una bilancia di precisione, droga e 47mila euro. Sono stati trovati così durante un controllo della polizia tre cittadini marocchini e un’italiana, fermati a bordo di un’autovettura.

Coadiuvati da una pattuglia della Guardia di Finanza, gli agenti hanno proceduto hanno trovato, nello specifico, una pistola beretta cal. 7.65 che da controlli non risultata rubata, due bilancini di precisione, 7 grammi di cocaina e una borsa da computer con all'interno un ingente somma di denaro suddiviso in banconote di vario taglio per un totale di circa 47.000 mila euro. I quattro sono stati denunciati in stato di libertà in concorso tra di loro per possesso ingiustificato di arma comune e per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La notte appena trascorsa, invece, in via di Popogna veniva segnalata dal gestore della stessa tabaccheria l'esplosione del distributore automatico della tabaccheria. Giunte sul posto le volanti rintracciavano due italiani responsabili dell'accaduto, che avevano anche rubato un motorino poi abbandonato. I due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato continuato in concorso.