Livorno, in Villa Fabbricotti un defibrillatore in memoria del dottor Duccio Filippi Cerimonia alla biblioteca con la presenza della moglie Lucia Borghesan e dei figli Marco e Daniela. Filippi, che iniziò a lavorare per il Comune nel 1972, ha dedicato l’intera sua attività alle biblioteche e ai musei livornesi.