Due detenuti danno fuoco alla cella nel carcere di Porto Azzurro, salvati da un agente che resta intossicato

Livorno, 22 giugno 2023 - Nel carcere di Porto Azzurro, all'isola d'Elba, ieri mattina mercoledì 21 giugno due detenuti stranieri hanno provocato un incendio nella loro cella: a rimanere intossicato uno degli agenti intervenuti a salvarli.

E' quanto riferisce in una nota il segretario regionale per la Toscana del Sappe, Francesco Oliviero, che commenta: "Ancora violenza in un carcere della Toscana per la folle intemperanza di due detenuti".

Secondo quanto riferito dal sindacato i due detenuti, "ristrettì nella stessa cella, pretendevano di essere trasferiti e tornare nell'istituto di provenienza. Subito dopo, iniziavano con le intemperanze distruggendo e incendiando quanto presente in cella. L'intervento immediato degli agenti di polizia penitenziaria di servizio ha fortunatamente fatto si che entrambi venissero salvati dal fuoco, ma a farne le spese, come al solito, è stato il poliziotto addetto alla sezione che nell'intervento è rimasto intossicato dal fumo provocato dall'incendio. L'agente è stato trasportato all’ospedale".

"La polizia penitenziaria in Toscana - sottolinea Oliviero – continua a subire violenza quotidiana tra la totale indifferenza degli organi superiori e delle istituzioni. Il carcere di Porto Azzurro, ormai da tempo, deve gestire con le esigue unità a disposizione detenuti problematici e poco inclini a qualsiasi piano trattamentale e, a parere del Sappe, sono incompatibili con la struttura penitenziaria elbana".

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, "è sotto gli occhi di tutti, Autorità politiche e ministeriali in primis, come servano interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto".