Due donne e un uomo sorpresi alla guida ubriachi, lui minaccia i carabinieri

Posto di controllo dei carabinieri

Portoferraio (Livorno), 12 marzo 2023 – Tre le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Portoferraio per guida in stato di ebbrezza, cui è stata immediatamente ritirata la patente.

A Porto Azzurro una 26enne, nel guidare in piena notte, perdeva il controllo del veicolo, terminando la corsa a ridosso di un muro. Dopo i soccorsi, sottoposta all'esame del tasso alcolemico, riportava un valore di 2,09 gr/l, più di 4 volte il limite consentito.

Nel centro di Portoferraio, sempre in piena notte, i carabinieri hanno sorpreso alla guida una 33enne con un tasso alcolemico pari a 0,91 gr/l e un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, con un tasso pari a 1,97 g/l; quest'ultimo, durante il controllo, minacciava i militari per indurli a non procedere nei suoi confronti e tentava di riappropriarsi della patente ritirata e pertanto è stato denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale.