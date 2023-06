“Due donne hanno tentato di adescare una bambina anche alla Villa Fabbricotti”

Livorno, 10 giugno 2023 – E’ partito con forza il tam tam di mamme e famiglie livornesi riguardo a due donne che avrebbero tentato di adescare alcuni bambini con il pretesto di far vedere loro alcuni video sul telefonino cellulare. Le segnalazioni più numerose sono arrivate dal lungomare, in particolare nell’area dei giardini che vanno dall’hotel Universal alla scalinata dove c’è la fontanella.

Ma un’altra segnalazione è arrivata anche dalla Villa Fabbricotti.

«La settimana scorsa – racconta una mamma – una mia amica mi ha raccontato che sua figlia è stata avvicinata da due donne, sembravano rom. La bambina stava giocando con altri bimbi nel parco della Villa Fabbricotti e a un certo punto una di queste donne le avrebbe detto “Vieni più in là con me, ti faccio vedere una cosa”. Ma la bambina ha l’abitudine di avvisare la mamma, che così l’ha seguita da lontano con il passeggino dove aveva l’altro figlio piccolo. Ha visto che una di queste donne ha afferrato per un braccio la bimba strattonandola, ma la mia amica è intervenuta, ha urlato qualcosa e le due sconosciute sono scappate”.

La questura, in merito a questa vicenda, ha diffuso un comunicato: «In relazione alla diffusione di notizie su avvicinamenti sospetti a minori in prossimità di luoghi da essi frequentati, sono stati fatti approfonditi accertamenti da cui non è emerso alcun riscontro. Nel rassicurare che tutto il sistema del controllo del territorio è stato sensibilizzato sulla questione, si invitano coloro i quali fossero a conoscenza di elementi su specifici episodi di contattare immediatamente le forze dell'ordine».