Montegemoli (Livorno), 26 agosto 2019 - Il tibunale di Livorno ha decretato il fallimento della Due Emme, società di Montegemoli impegnata nella progettazione e costruzione di impianti industriali e per l’energia e che fino a oggi ha dato lavoro a quarantacinque dipendenti.

Il professor Fabio Serini, che già ha seguito la lunga fase concordataria come commissario giudiziale, è stato nominato curatore fallimentare. Serini, come ha confermato in una nota, ha avuto l’incarico di porre in essere ogni possibile azione volta alla conservazione della continuità produttiva e massima salvaguardia della forza occupazionale. «L’apertura del cosiddetto esercizio provvisorio, caso raro che rileva l’attenzione mostrata dai giudici verso i dipendenti ed il territorio, determinerà – ha sottolineato il curatore – un mio certo impegno, pur nell’ambito della finalità prioritaria di salvaguardare gli interessi dei creditori».

Serini ha già preso contatto con il principale cliente Nuovo Pignone, e ha incontrato tutti i responsabili delle commesse in corso e le forze sindacali riscontrando da parte di tutti una vitalità aziendale che lascia bene sperare su una prossima cessione dell’azienda sulla base delle regole previste dalla normativa di riferimento. Prioritario sarà l’esame delle commesse in corso e del considerevole portafoglio di preventivi inviati (pari ad oltre quindici milioni di euro) dichiarato dal precedente amministratore.

I sindacati hanno preso atto della scelta dell’esercizio provvisorio da loro sempre auspicata anche nei tavoli regionali, sottolineando come, nel caso, si tratti di un’azienda con un grande potenziale di mercato, come dimostrano le commesse oggi in corso e le ulteriori offerte in atto. La società è fallita – sottolineano i sindacalisti Mauro Macelloni della Fiom e Ilaria Landi della Uilm –, ma l’azienda è rimasta e ha i requisiti per poter ripartire. Questo è quanto condiviso anche dal commissario che ha ribadito un taglio con la gestione precedente e riferisce di voler avviare quanto prima le procedure del bando di gara previste dalla legge fallimentare, perché trovare un nuovo soggetto imprenditoriale acquirente è un elemento determinante per poter ripartire quanto prima».

Per Uilm e Fiom è fondamentale che si porti avanti un piano industriale a garanzia di tutta l’occupazione.